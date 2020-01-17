РФ проверяет сообщения об освобождении террористов из лагерей SDF в Сирии за взятки

Москва, 17 января. Россия проверяет данные о том, что так называемые Силы демократической Сирии (SDF) за взятки освобождают участников террористических группировок из мест содержания в Заевфратье. Об этом заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров на итоговой за 2019 год пресс-конференции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Поступает тревожная информация, мы сейчас ее перепроверяем, о том, что за определенную мзду эти самые Силы демократической Сирии выпускают бандитов», — заметил Лавров.

По его словам, затем террористы расселяются по территории других регионов страны.

«Мы давно предупреждали наших американских партнеров, которые имеют влияние на Силы демократической Сирии, чтобы боевики, которые там находятся под охраной в лагерях, <…> не разбегались оттуда», — заявил и.о. главы российского МИД.

Дипломат считает, что существует риск побега заключенных. Сейчас около 10 тысяч боевиков содержится в лагерях SDF в провинции Идлиб, которые контролируют вооруженные формирования курдов.