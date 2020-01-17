Соавтор Мишустина, написавший вместе с ним песню для Лепса, поздравил его с назначением

Михаил Владимирович Мишустин 16 января назначен председателем правительства РФ. Его наверняка уже успели поздравить с новой должностью близкие, друзья и знакомые.

Колумнист Федерального агентства новостей, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, блогер Вадим Манукян узнал о том, что одно из поздравлений Мишустин получил от своего соавтора, поэта Александра Вулых, с которым они вместе написали в свое время песню для музыканта Григория Лепса.

Манукян побеседовал с Вулых, чтобы узнать, как он отнесся к новости о том, что его соавтор стал премьер-министром России.

— В СМИ появилась информация, что вы в свое время совместно с новым премьер-министром России Михаилом Мишустиным написали песню «Зола» для Григория Лепса. Правда ли это?

— Это правда. Песня была написана нами четыре года назад, в 2016 году. «Зола» вышла на последнем альбоме Лепса Upgrade.

— Какие эмоции вы испытали, узнав, что вашего соавтора назначили на должность премьер-министра России?

— Я считаю его одним из самых крутых, самых профессиональных руководителей и профессионалов своего дела. Поэтому удивления это назначение не вызвало. Другое дело, что неожиданно все это произошло. А знакомы мы давно, более 20 лет.

— Как протекало ваше совместное творчество с Мишустиным? Вы советовались с ним во время написания стихов к песне?

— Это он написал музыку на мои стихи. Я прочитал ему и принес текст. Дальше он в свободное время прикинул мелодию. В ходе творческого процесса появилась эта песня. Лепс ее записал, но на концертах не исполняет.

— Как бы вы отнеслись к идее совместно с ним написать еще один хит какому-либо топовому певцу или певице? Ведь если для него это хобби, то он мог бы это сделать в свободное от работы время.

— У него уже нет и не будет свободного времени, к сожалению.

— Вы уже поздравили Михаила Владимировича с назначением?

— Да, написал СМС-сообщение.