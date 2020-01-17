Сирия новости 17 января 12.30: бои за Абу-Джариф в Идлибе, в Хасаку прибыл конвой подкрепления ВС США

Сирия, 17 января. Бои с джихадистами за Абу-Джариф на юге Идлиба продолжаются. В Хасаку прибыл конвой ВС США из 75 автомобилей с материально-техническим подкреплением. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удар по опорным пунктам боевиков вооруженной оппозиции и «Тахрир аш-Шам»

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в убийстве курдского радикала в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: открыли огонь по опорным пунктам сирийской армии на юге Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: потеряли одного боевика в Хасаке.

Международная коалиция: направила на восток Хасаки конвой подкрепления.

Провинция Алеппо

На западе провинции Алеппо отмечается возобновление столкновений сил Сирийской арабской армии (САА) и отрядов джихадистов «Тахрир аш-Шам». Как сообщает новостное агентство Masar Press Net, в районе поселка Кафр-Даиль отряд сирийской армии открыл огонь по опорным пунктам боевиков и обстрелял их укрепленные огневые точки. Под ударом также оказались укрытия радикалов в районе поселка Мансур и у деревень Кафр-Хамра и Аз-Захра.

Тем временем количество пострадавших в результате ракетного обстрела террористами жилых кварталов Алеппо возросло до семи человек, еще 18 ранены, как сообщает РИА Новости. Ранее сирийские СМИ сообщали о гибели четырех мирных граждан в четверг в результате обстрела квартала Суккари в Алеппо. Трое раненых находятся в критическом состоянии, как передали агентству источники в местной больнице.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Ат-Таяна неизвестными был убит сотрудник сил «внутренней безопасности» «Демократических сил Сирии» (SDF), о чем сообщает агентство Alk Habour. SDF подозревают, что на боевика напали террористы из состава «спящих ячеек» «Исламского государства», которые скрываются на востоке провинции и совершают вылазки в зоны оккупации курдских радикалов.

Согласно информации медиаресурса Rojava Network, к военному совету SDF в Дейр-эз-Зоре присоединились 140 новобранцев. Всего за последние две недели ряды проамериканских «Демократических сил» пополнился на 587 человек. Отметим, что далеко не все новобранцы в рядах «демократических сил» присоединились в добровольном порядке. На всей территории оккупации SDF действует приказ самоназваной администрации SDF об обязательной военной службе в отрядах самообороны, а также налог за уклонение от воинской повинности. Радикалы также регулярно проводят насильные вербовки в поселках, забирая в учебно-тренировочные лагеря как несовершеннолетних юношей, так и девушек. На севере Алеппо боевики SDF похитили трех девушек 15-16 лет, которые в настоящее время содержатся в лагере у города Манбидж.

Провинция Идлиб

Как сообщает новостное агентство Anna News, в районе поселка Абу-Джариф продолжаются продвижение отрядов сирийской армии. По неподверженным данным, потеряв сорок человек при контрнаступлении, боевики вооруженной оппозиции сумели частично вернуть под свой контроль часть поселка и нанесли удар по позициям сирийской армии из реактивных систем залпового огня. В ответ подразделения САА открыли ракетно-артиллеристский огонь по укрепрайонам радикалов.

ВВС Сирии совершили боевой вылет в районе города Маар-Шурин, где нанесли точечные удары с воздуха по базам джихадистов и их линиям обороны, как передает медиаресурс Halab Today TV.

Руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков опроверг сообщения СМИ об ударах ВКС России по гражданским объектам в идлибской зоне деэскалации. Как указано в заявлении, данные сообщения не соответствуют действительности и распространяются изданиями, поддерживающими вооруженную оппозицию. С начала действия режима прекращения огня 12 января, ВКС РФ боевых вылетов не осуществляли.

Провинция Хасака

На российскую военную базу в аэропорту Камышлы вводится массовое военное подкрепление, как передает портал Aleppo AMC.

Источник также сообщил, что в Хасаку в район нефтегазовых полей на востоке, где расположена также военная база ВС США прибыл конвой подкрепления от международной коалиции. В состав колонны вошли 75 транспортных средств различного назначения, включая бронированные пикапы и грузовики с материально-техническим обеспечением и оборудованием для геологической разведки.

1 Организация запрещена на территории РФ.