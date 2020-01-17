Политолог Соловейчик обвинил западные СМИ в информационной войне против РФ в Сирии

Информационная война против России, в том числе и в Сирии, не затихает ни на минуту; западные СМИ продолжают выдумывать небылицы. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Ложь и провокация иностранных СМИ

Сообщения западных СМИ, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удары по гражданским объектам в зоне деэскалации Идлиб, не соответствуют действительности. Такое заявление сделал руководитель центра по примирению в Сирии Юрий Боренков.

«Сообщения <...> не соответствуют действительности. С начала действия режима прекращения огня ВКС боевых вылетов не осуществляют», — сказал он.

Он добавил, что в этой зоне уже более двух недель действует режим прекращения огня.

Режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты с турецкой стороной, был введен с 14.00 9 января 2020 года. Военная полиция РФ продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы на нескольких маршрутах в провинции Алеппо, армейская авиация провела воздушную разведку.

Помимо всего прочего, за прошедший день через подконтрольный правительственным силам пункт пропуска Хабит в Алеппо, который работает с 13 января, вышли 82 человека.

Информационная война против России

Как отметил Владимир Соловейчик, информационная война не затихает ни на минуту. В том числе и распространение через СМИ разного рода небылиц и домыслов о событиях, будто бы связанных с действиями Вооруженных сил РФ, но на самом деле не имевших места.

«Понятно, что западные СМИ заинтересованы в том, чтобы отвлечь внимание своих читателей от действий США и их союзников по НАТО. Понятно, что союзные им либеральные российские СМИ заинтересованы в том же самом. Но врать-то зачем? Зачем придумывать всякого рода «фейковые новости», громко кричать о «событиях», которых на самом деле не было? Вместо того, чтобы все досконально перепроверить, в свет выходят всякого сорта вымыслы журналистов либо их информаторов «на земле», распространяются ложь и откровенная клевета, чем, кстати говоря, грубо нарушаются этические нормы журналистской профессии», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, все эти проявления информационной войны не несут ничего хорошего жителям Сирии, и без того страдающим от долголетней гражданской войны и ее последствий.

«Не несут они ничего хорошего и западному общественному мнению, поскольку обман и вранье дезориентируют граждан в политических вопросах и развязывают тем самым руки руководству агрессивного блока НАТО для дальнейших провокаций», — заключил Владимир Соловейчик.

Сирийская арабская армия (САА) в ночь на четверг возобновила военную операцию в провинции Идлиб на севере страны из-за нарушения перемирия боевиками террористических формирований.

С 19 декабря САА проводила военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб. Генштаб Вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более 40 деревень в ходе операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения, для чего были открыты три гуманитарных коридора. Боевики несколько раз обстреляли их.