Соловьев шуткой отреагировал на решение премьера Украины уйти в отставку

Москва, 17 января. Телеведущий Владимир Соловьев пошутил по поводу решения премьер-министра Украины Алексея Гончарука уйти в отставку.

В своем Telegram-канале Соловьев назвал главу украинского кабмина «повторюшкой», имея ввиду, что накануне об отставке правительства сообщил российский премьер Дмитрий Медведев.

«Повторюшки… Чего только не сделают, лишь бы вернуться в повестку наших ТВ шоу», — написал телеведущий.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о своей отставке в Facebook. По его словам, заявление передано президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения в Раду.

Ранее YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозаписи, вероятно сделанные на совещании украинского правительства. На записи предположительно Гончарук признается присутствующим, что является «полным профаном в экономике», а также заявляет, что у Зеленского весьма примитивное понимание экономических процессов.

Сейчас ролик стал недоступен для просмотра, поскольку автор канала удалил свой аккаунт.