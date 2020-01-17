Лавров назвал перемирие в Ливии шагом вперед в урегулировании ситуации

Москва, 17 января. Перемирие в Ливии соблюдается, и это уже определенный шаг вперед, заявил и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению главы МИД РФ, сейчас это самое главное. Он подчеркнул, что Россия надеется, что участники конфликта будут придерживаться его в дальнейшем.

«Желательно, чтобы оно (перемирие) сохранилось на неопределенное время», — добавил Лавров.

Он отметил, что главные ошибки в Ливии были допущены вовсе не Италией, а коллегами России в НАТО, «где решающую роль при решении разбомбить Ливию приняли не итальянские власти, с тех пор была разрушена ливийская государственность». После этого предпринимались разные попытки помочь урегулированию конфликта в африканской стране: «Были договоренности в Абу-Даби, была проведена конференция в Париже, была конференция в Палермо, где тоже был достигнут определенный результат».

«Мы пригласили представителей востока и запада Ливии, мы вели переговоры с делегацией маршала Хафтара и Салеха и с другой стороны Сарраджа, есть вполне сбалансированный текст, главное, что перемирие все-таки соблюдается, это определенный шаг вперед, надеемся оно сохранится на неопределенное время. Маршал подтвердил приверженности прекращения огня», — подчеркнул Лавров.

Прокомментировал он и подготовку к конференции по Ливии в Берлине. По его словам, итоговые документы для этого саммита почти согласованы и в полной мере соответствуют решениям, которые принимал Совет безопасности по ливийскому урегулированию.

«Мы с самого начала ее поддержали, эту инициативу. Потому что чем больше будет стран желать помочь ливийцам создать условия для урегулирования этого кризиса, тем, наверное, будет лучше», — напомнил Лавров.

После Берлинской конференции, по его мнению, очень важно, чтобы «ливийские стороны не повторяли своих прошлых ошибок и все-таки не начинали выдвигать дополнительные условия, не начали обвинять друг друга».

Как сообщалось ранее, 14 января ФРГ официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии. Она состоится 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. О своем участии в конференции заявили премьер-министр так называемого ПНС Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.