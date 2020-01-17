Лавров объяснил, как российские журналисты могли обезопасить себя при работе в ЦАР

Москва, 17 января. МИД РФ предостерегал всех, и в особенности журналистов, об опасности поездки в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) без уведомления российской стороны о реальных целях визита. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы предостерегали всех, да и особенно журналистов, что цели в визе должны соответствовать реальным целям. Это жуткая трагедия, но в горячих точках лучше работать, максимально уведомляя российское государство, чтобы мы хотя бы знали, где могут быть наши люди. Я понимаю, это ваше право нас не информировать, но прошу вас рассмотреть такую возможность, чтобы находиться в большей безопасности», — подчеркнул Лавров, комментируя убийство российских журналистов в ЦАР в 2018 году.

Напомним, в ЦАР российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко отправил беглый олигарх Михаил Ходорковский. Россияне погибли из-за того, что им не обеспечили необходимую охрану в одной из самых опасных стран мира — журналистам даже не предоставили переводчика. Кроме того, россияне были вынуждены скрывать истинные цели поездки по приказу Ходорковского. В результате автомобиль с журналистами был расстрелян неизвестными летом 2018 года.