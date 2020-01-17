Лавров заявил, что договоренности «нормандской четверки» не должны оставаться на бумаге

Москва, 17 января. Договоренности лидеров «нормандской четверки», которых они достигли на последнем саммите в Париже, должны быть реализованы, а не просто оставаться на бумаге, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава МИД РФ напомнил, что «нормандский саммит» в Париже смогли провести после трехлетнего перерыва после того, как новые киевские власти начали наконец выполнять свои обязательства в рамках решений двух предыдущих встреч «четверки».

Новые договоренности, принятые в декабре 2019 года в Париже, по мнению Лаврова, позволят продвигаться по пути выполнения минского комплекса мер.

«Конечно, эти решения не должны оставаться на бумаге, как было при режиме Петра Порошенко (пятый президент Украины. — Прим. ФАН)», — подчеркнул Лавров.

Напомним, переговоры в «нормандском формате», на которых впервые встретились президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский, состоялись 9 декабря 2019 года в столице Франции.

По итогам саммита было принято решение до конца 2019 года осуществить обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», согласовать разведение войск еще на трех участках линии соприкосновения, расширить мандат ОБСЕ, а также допустить сотрудников Международного комитета Красного Креста в Донбасс.

При этом Москва не одобрила предложение Киева провести выборы в Донбассе после восстановления контроля над государственной границей. Позицию российской стороны, которая настаивает на строгом соблюдении Минских соглашений. На Украине это восприняли как предательство.

Так или иначе глава украинского МИД Вадим Пристайко после саммита объявил о подготовке к следующей встрече «нормандской четверки». Она должна пройти в апреле 2020 года. Также он пообещал, что Киев проведет «домашнюю работу» до саммита.

В Кремле, в свою очередь, считают, что «нормандская четверка» не смогла достичь судьбоносного прорыва по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом 14 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.