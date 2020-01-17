Лавров подтвердил, что примет участие в берлинской конференции по Ливии

Москва, 17 января. Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о намерении принять участие в конференции по Ливии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На большой пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году Сергей Лавров подтвердил, что 19 января намерен отправиться в Берлин на международную конференцию по Ливии. Также он отметил, что на мероприятии встретится с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

В столице ФРГ 19 января запланирована международная конференция по Ливии, на которой обсудят вопросы мирного урегулирования кризисной ситуации в африканской стране. Об идее провести мероприятие рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с российским президентом Владимиром Путиным 11 января. С точки зрения лидера РФ, конференция должна быть эффективной.

Напомним, в Ливии действует перемирие, которое вступило в силу 12 января. Оно было заключено впервые с 2014 года после объявления Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала антитеррористической операции в Триполи. Именно благодаря России и лично инициативе президента РФ Владимира Путина удалось достичь перемирия. Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу и объявили о готовности содействовать мирному урегулированию ситуации в Ливии. Кроме того, 13 января в Москве прошли российско-турецкие переговоры по Ливии.