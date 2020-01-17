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Лавров заявил, что РФ не допустит ревизии итогов Второй мировой войны

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Лавров заявил, что РФ не допустит ревизии итогов Второй мировой войны

Москва, 17 января. Россия сделает все для того, чтобы не допустить ревизии итогов Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в 2020 году будут праздноваться два крупных юбилея. Это 75-летие победы в Великой Отечественной войне и юбилей, вязанный с созданием Организации Объединенных Наций.

«Мы будем делать все для недопущения ревизии итогов Второй мировой войны. Ждем зарубежных партнеров на торжества 9 Мая», — сказал министр.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. 

Лавров заявил, что РФ не допустит ревизии итогов Второй мировой войны

Глава государства напомнил о важности передать последующим поколениям истину о страшной трагедии Холокоста, а также о колоссальных потерях, которые понесли народы России и Израиля в результате преступлений, которые были совершены нацистами. Путин подчеркнул, что Россия и Израиль должны противодействовать разрастанию антисемитизма и ксенофобии в современном мире, а также предотвратить попытки пересмотра итогов Второй мировой войны.

Кроме того, глава государства выразил благодарность еврейским организациям, которые встали на защиту общей истории, оказывая сопротивление попыткам героизации нацизма в странах Восточной Европы и Прибалтики.

Глава государства также добавил, что планирует посетить Израиль в январе 2020 года, где примет участие в торжественной церемонии открытия мемориала памяти жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме.

 

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