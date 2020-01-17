Турция планирует сорвать международную конференцию по Ливии в Берлине

Турция продолжает поставлять сирийских боевиков через Стамбул на территорию, подконтрольную так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии — на данный момент известно, что количество наемников достигло 1750 человек. Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека).

Сообщается, что эта «поставка живой силы» не последняя — в турецких лагерях подготовку перед «командировкой» проходят еще полторы тысячи новобранцев. Кроме того, набор новой партии добровольцев из Сирии происходит в Африне (Сирия) и других городах, которые входят в зону операции «Щит Евфрата».

Сирийская обсерватория по правам человека уже подтвердила гибель по меньшей мере пяти сирийских боевиков в Триполи — тела убитых вернули обратно в провинцию Алеппо.

Как отметил в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) востоковед и публицист Андрей Онтиков, таким образом Турция накаляет градус напряженности в преддверии международной конференции по Ливии в Берлине.

«Разумеется, идет накал обстановки, и это ужасно. Тем более, как вы сами видите, как только прозвучали первые заявления об отправке тогда еще турецких военнослужащих в Ливию, тут же пошли заявления со стороны восточного правительства о том, что в ответ на турецкую агрессию власти в Тобруке могут обратиться к Египту за военной поддержкой. Ничего хорошего в этом нет. И в принципе то, что в Ливии до недавнего времени были представлены какие-то иностранные силы, какие-то наемники — это одно, но присутствие этих сил раньше носило неофициальный характер. А когда был подписан меморандум о взаимопонимании между турецким правительством и ПНС по военному сотрудничеству, и Анкара объявила об отправке своих военных, это турецкое участие получило официальное оформление. Естественно, это уже новая стадия конфликта, которая чревата военным вмешательством других стран-игроков. Египта, например», — утверждает Онтиков.

Эксперт напомнил о недавней встрече сторон ливийского конфликта в Москве, где должны были быть подписаны соглашения о режиме прекращения огня между Ливийской национальной армией (ЛНА) и ПНС, однако достигнуть этого так и не удалось.

«Отказ Хафтара подписывать соглашения, мне кажется, было правильным шагом с его стороны, потому как предъявлять ему какие-то требования было совершенно беспочвенно — это он должен был диктовать условия сдачи. После того, что произошло в Москве, у меня складывается ощущение, что пошла балансировка в российско-турецкую координацию действий. Обратите внимание, что идет отправка сирийских боевиков в Ливию тысячами за обещание денег и турецких паспортов, и в то же время мы наблюдаем серьезнейшую эскалацию в Идлибе. Там нарушения режима прекращения огня исчисляются десятками — ежедневно их фиксирует наше министерство обороны. Ничего хорошего в том, что это происходит в преддверии Берлинской конференции, нет — это вообще безобразие. По большому счету, из-за этих нарушений международная конференция в Германии может сойти на нет», — считает востоковед.

Как отмечает Онтиков, отправка боевиков на сторону ПНС Ливии способствует эскалации конфликта и таким образом срывает реализацию мирных инициатив.

На вопрос о том, будет ли подниматься тема поддержки сил так называемого Правительства национального согласия Турцией в рамках международной конференции, востоковед отметил, что в некоторых арабских СМИ уже был опубликован черновик итогового заявления по встрече в Германии.

«Там абсолютно стандартные фразы в духе: «Мы выступаем против иностранного вмешательства…», «Мы за политическое урегулирование ливийского конфликта…» и тому подобное. Знаете, я очень боюсь, что на фоне турецкого вмешательства и таких внешних подвижек ситуация повторится таким образом, как это было с конференцией в Палермо. То есть, все собрались, приняли какой-то итоговый документ, а по факту ситуация стала развиваться совершенно в ином ключе. Понимаете, одно дело — провести какие-то маневры, корабли направить, чтобы поиграть мускулами; и совсем другое — направлять реальных боевиков в Ливию, которые будут принимать участие в боевых действиях. Те люди, которые окажутся в Ливии, не будут сидеть просто так — они начнут стрелять из оружия, которое у них есть», — акцентирует эксперт.

Напомним, Германия во вторник сделала официальное заявление о проведении конференции по урегулированию кризиса в Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине. В международной конференции примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН. Ливия будет представлена двумя делегациями — ЛНА и ПНС во главе с Халифой Хафтаром и Файезом Сарраджем соответственно.

Вмешательство Турции во внутриливийский конфликт неоднократно фиксировалось в СМИ. Подробнее с этим вопросом можно ознакомиться в расследовании Федерального агентства новостей.