Лавров заявил о решающей победе в борьбе с терроризмом в Сирии

Москва, 17 января. Сирийский кризис находится в продвинутой стадии урегулирования, и прогресс наблюдается на всех направлениях. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Лаврова, в Сирии немного отстает экономическое восстановление.

«Но главное, что в борьбе с терроризмом достигнута решающая победа», — подчеркнул исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что большинство очагов террористических организаций «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 (обе запрещены в РФ) находятся в сирийской провинции Идлиб в лагерях курдских боевиков.

«Поступает информация, что «Демократические силы Сирии» (SDF, проамериканское объединение курдских радикалов. — Прим. ФАН) выпускают бандитов. Тревожная информация. Мы давно предупреждали американских партнеров, которые имеют на них влияние, чтобы боевики не разбежались оттуда», — заявил исполняющий обязанности министра.

Рассказал Лавров и о ситуации с гуманитарной помощью на северо-востоке Сирии.

«Каких-либо причин для сохранения механизма для трансграничной доставки помощи без участия Дамаска на остается», — отметил он.

Исполняющий обязанности главы МИД сообщил, что за октябрь и ноябрь 2019 года ООН при поддержке сирийского правительства направила на северо-восток Сирии 420 траков.

«А вот через переход «Аль-Ярубия» было направлено всего 100 траков за 20 месяцев, хотя нам говорили о его необходимости», — заключил Лавров.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. Анкара ставила задачи обезопасить сирийско-турецкую границу от курдских радикалов, захвативших восточный берег Евфрата и притесняющих местное население.

22 октября президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры в Сочи. По итогам встречи был подписан меморандум, согласно которому подразделения военной полиции РФ, ВС Турции и сирийской пограничной службы патрулируют 30-километровую зону безопасности у турецко-сирийской границы и контролируют отвод вооруженных формирований курдских террористов.

Ранее сирийская армия возобновила операцию против террористов в Идлибе. 16 января курдские боевики нанесли ракетный удар по городу на севере провинции Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.