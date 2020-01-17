Лавров заявил, что США злоупотребляют преимуществом страны, где находится ООН

Москва, 17 января. И.о. главы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США злоупотребляют преимуществом страны, где находится штаб-квартира ООН, не выдавая визы дипломатам из неугодных стран.

«Наши подходы к международной политике не раз затрагивались Путиным в ходе пресс-конференции и послания. Мир продолжает лихорадить, линия стран Запада и США - линия на замену действующего миропорядка собственными правилами, приватизацию многосторонних механизмов, односторонние санкции, протекционизм, торговые войны, попытки США помешать реализации «Северного потока — 2», — отметил Лавров.

По его словам, в Вашингтоне стали злоупотреблять расположением штаб-квартиры ООН.