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LIVE: Иностранные соцсети в Рунете: проблемы контроля и мониторинга

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Эксперты отмечают сверхмалый размер санкций к нарушителям российского законодательства в сфере интернета и почти полное отсутствие неотвратимости наказания в данной области. Российские представители гражданского общества объединились для того, чтобы запустить процесс правового регулирования работы иностранных социальных сетей в нашей стране. Конкретные предложения, подготовленные для направления в Государственную Думу, представлены на круглом столе.

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