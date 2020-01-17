LIVE: Иностранные соцсети в Рунете: проблемы контроля и мониторинга

Эксперты отмечают сверхмалый размер санкций к нарушителям российского законодательства в сфере интернета и почти полное отсутствие неотвратимости наказания в данной области. Российские представители гражданского общества объединились для того, чтобы запустить процесс правового регулирования работы иностранных социальных сетей в нашей стране. Конкретные предложения, подготовленные для направления в Государственную Думу, представлены на круглом столе.