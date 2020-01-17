Лавров заявил, что Россия вносит свой вклад в урегулирование в Ливии

Москва, 17 января. Исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что главными задачами внешнеполитического ведомства является политическое урегулирование в Ливии и Сирии. Об этом он сказал на большой пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В числе наших задач — решение насущных проблем сирийского народа, политическое урегулирование в Сирии. Сейчас на первый план выходит восстановление Сирии, мы вносили свой вклад в урегулирование в Сирии, Ливии и Йемене», — отметил Лавров.

Напомним, 12 января в Ливии начало действовать перемирие, которое было заключено впервые с 2014 года после объявления Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала антитеррористической операции в Триполи. Ее цель — борьба с террористами в столице Ливии.

Инициатива России и готовность содействовать нормализации ситуации в африканском государстве позволила достичь перемирия. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу, после которой заявили о намерении сделать все возможное для урегулирования кризиса в Ливии. Также в Москве 13 января состоялись российско-турецкие переговоры по Ливии.

Вопросы мирного решения конфликтной ситуации в Ливии обсудят на международной конференции в Берлине 19 января. Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель подчеркнул, что мероприятие должно быть эффективным.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ранее отметил, что берлинская конференция по Ливии может стать успешной, необходимо продолжить координацию усилий ведущих игроков.