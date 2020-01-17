Госдума рассмотрит вопрос о введении должности зампреда Совбеза 20 января

Москва, 17 января. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции поправки в Федеральный закон «О безопасности», которыми предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации.

«Законодательная инициатива президента о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности будет рассмотрена в понедельник, на Совете Госдумы в приоритетном порядке», — заявил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин.

На заместителя председателя Совета безопасности РФ, в соответствии с внесенным в Госдуму законопроектом, распространяется действующая сейчас в отношении членов Совбеза норма о запрете иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Напомним, проект федерального закона «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона «О безопасности» внесен президентом России Владимиром Путиным 16 января 2020 года.