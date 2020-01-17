Милонов призвал ужесточить ответственность за организацию незаконных митингов

Для того, чтобы нивелировать вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела РФ, нужно ужесточить ответственность за организацию и соучастие в проведении незаконных митингов. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ужесточение законодательства

Минувшим летом в Москве прошла серия незаконных митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые были уличены в подделке подписных листов. При этом, согласно расследованию ФАН, за беспорядками в России стоят Соединенные Штаты, как, впрочем, и в Гонконге и Венесуэле.

По мнению Виталия Милонова, для того, чтобы нивелировать вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела России, необходимо ужесточить ответственность за организацию и соучастие в незаконных митингах.

«При этом нужно четкое разделение. Одно дело, когда ты просто случайно оказался в эпицентре, стал невольным свидетелем. Другое дело, когда призываешь, активно участвуешь. Организаторы незаконных митингов — провокаторы. И те, кто представляют реальную опасность, остаются, мягко говоря, с неадекватно легким наказанием. Потому что это люди, которые перекрывают улицы, провоцируют чуть ли не массовые беспорядки. Они ограничиваются пятью или десятью днями административного ареста. Это, конечно, необходимо ужесточать», — пояснил Виталий Милонов.

По мнению политика, одними мерами ужесточения нельзя ограничиваться. Необходимо понять, каким образом власти будут выявлять источники финансирования тех, кто организует в России незаконные митинги.

«Все эти люди делают это за деньги. Лишь единицы — за идею. Я давно еще предлагал, сейчас буду снова предлагать — сведения о своих доходах должны подавать не только чиновники, депутаты, но и руководители общественно-политических организаций и, возможно, те, кто организовывает митинги и пикеты. Людям необходимо знать правду о том, за какие деньги живет тот или иной активист, который сейчас организовывает новую «Болотную». Очень часто мы видим, что организаторы этих митингов официально нигде не работают, но их жизнь демонстрирует, что деньги у них есть. Получается, что они уклоняются от уплаты налогов, они скрывают свои доходы, воруют из бюджета. Организаторы, как и чиновники, обязаны подавать декларацию о своих доходах», — пояснил Виталий Милонов.

Каналы нелегального финансирования

По мнению Виталия Милонова, для борьбы с иностранным влиянием на внутренние дела России необходимо, прежде всего, прекратить каналы нелегального финансирования «всех этих негодяев».

«Да, есть внутренние силы, предатели, в том числе и предприниматели, которые активно помогают оппозиции. Но, конечно же, большинство этой шелупони финансируется из разных западных контор. И если бы мы не боялись исполнить закон и проверили, откуда тот же самый Борис Вишневский берет деньги на оплату армии блогеров, которые у него работают, мы бы многое интересное узнали. В России крутится целая финансовая империя, основанная на иностранных деньгах, — СММ-технологи и так далее. Они очень щедро оплачиваются иностранными спецслужбами, фондами, государствами. Но мы этого почему-то не видим. Если бы люди знали правду, сильно удивились. И о никакой поддержки не могли быть и речи», — заключил Виталий Милонов.

Ранее ФАН выпустило расследование, согласно которому юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального, Любовь Соболь открыла специальный счет для переводов в долларах и евро, который, предположительно, предназначен для проведения предвыборной кампании за рубежом. Сам ФБК уже признан иностранным агентом после того, как подтвердилась информация о массовых переводах ему траншей из-за рубежа.