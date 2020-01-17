РФ выразила интерес к конференции по Ливии, отправив делегатов максимально высокого уровня

Москва, 17 января. Россия будет представлена на Берлинской конференции по Ливии на самом высоком уровне. Об этом сообщил анонимный источник в дипломатических кругах.

Напомним, конференция по урегулированию ситуации в Ливии пройдет 19 января в столице Германии.

«Уровень будет максимально высокий», — сообщил источник об участии российской стороны в мероприятии.

Берлинская конференция по Ливии станет следующим шагом по деэскалации ситуации в североафриканской стране после переговоров между сторонами конфликта, которые прошли в Москве 13 января по инициативе РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин убедил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказаться от поддержки так называемого Правительства национального согласия Ливии, известного своими связями с террористическими группировками. До этого Анкара осуществляла переброску в североафриканскую страну боевиков из Сирии.

После встречи президенты призвали стороны конфликта к перемирию. С полуночи 12 января в Ливии действует режим прекращения огня, достигнутый благодаря международному авторитету Путина.