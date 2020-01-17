Лавров ответил на вопрос о том, будет ли он министром в новом правительстве

Москва, 17 января. Исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов о том, будет ли он министром иностранных дел страны в новом правительстве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На большой пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году, которая прошла 17 января, Сергей Лавров ответил на вопрос о его будущих планах и намерениях.

Журналист поинтересовался у Сергея Лаврова, продолжит ли он возглавлять внешнеполитическое ведомство РФ в составе нового правительства РФ.

«Вы, вероятно, давно работаете журналистом, сами понимаете, видите, все засмеялись. Мне поручили исполнять обязанности, я исполняю», — сказал и.о. главы МИД России.

Сергей Лавров занимает должность министра иностранных дел России с 9 марта 2004 года по сей день. Он является постоянным членом Совета Безопасности РФ, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла России.

Лавров был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством», орденами Почета и преподобного Сергия Радонежского I степени.