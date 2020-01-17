Курдские боевики могут быть причастны к взрыву, убившему трех турецких солдат в Сирии

Дамаск, 17 января. Трое турецких военнослужащих погибли при взрыве заминированной машины на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Турции.

Согласно данным оборонного ведомства, взрыв произошел накануне в районе операции «Источник мира».

Напомним, о начале этой операции на северо-востоке Сирии Анкара объявила 9 октября минувшего года. Ее главной целью была борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1.

22 октября в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали документ, который утверждает порядок действий сторон в районе турецко-сирийской границы. Этот документ среди прочего устанавливает порядок совместного патрулирования приграничных территорий. Его на регулярной основе осуществляют отряды военной полиции РФ и армии Турции.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Турция намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Вашингтон не в полной мере выполнил свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.

1 Организация запрещена на территории РФ.