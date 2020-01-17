Тегеран, 17 января. Председатель Совета экспертов шариата Ирана Аятолла Джаннати заявил, что присутствие британского посла в стране Роберта Макейра на митинге перед Университетом имени Амира Кабира в Тегеране является странным. По его словам, политика нужно выслать из страны. В Иране призвали наказать британского посла за участие в прозападных митингах в Тегеране.

«Этот человек должен быть выслан из страны как нежелательный элемент», — подчеркнул он.

В МИД Ирана заявили, что присутствие британского посла на акции протеста в Тегеране является открытым вмешательством во внутренние дела страны.

Британский посол в Иране Роберт Макейр был на некоторое время задержан, но позже отпущен. Причиной стало его присутствие на акции протеста в Тегеране, причем по данным иранских СМИ, он «занимался организацией, подстрекательством, а также руководил некоторыми радикальными действиями».

В МИД Ирана призывали немедленно прекратить любое вмешательство и провокационные действия со стороны британского посольства в Тегеране. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что если Великобритания продолжит подобные провокации, то иранский МИД не станет ограничиваться высылкой посла.

Власти США пытаются устроить в Иране очередную «цветную революцию» и настроить народ друг против друга, используя отработанную ранее схему по раскачиванию обстановки.

С 11 января после признания руководством Ирана вины в крушении украинского лайнера «Боинг-737» в стране началась протестная деятельность. Примечательно, что свое недовольство действиями властей высказали студенты из столичных университетов. В количестве примерно 700 человек демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, а также рвали плакаты с изображением иранского генерала Касема Сулеймани, который 3 января по приказу президента США Дональда Трампа был убит точечным авиаударом американских ВВС в Ираке. Данная позиция активистов вызвала удивление не только в Иране, но и в международном сообществе. Ведь после убийства Сулеймани на митинг против бесчинств США вышли более миллиона человек.

Активисты показательно расстелили на асфальте флаги Израиля и США, которые не стали топтать, разрывать или сжигать, как зачастую происходило в Иране в ходе массовых акций. Студенты таким образом пытались показать, что указанные государства врагами не считают. Для борьбы с беспорядками на тегеранской площади Азади и в других районах были развернуты подразделения силовиков, которым приходилось пресекать правонарушения граждан.

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани был убит ракетным ударом, нанесенным ВВС США, в ночь на 3 января вблизи аэропорта Багдада. В ответ Тегеран атаковал военные объекты на территории Ирака.

Парламент Ирака потребовал от Вашингтона вывести американские войска из страны, однако США игнорируют это решение.

Все чаще в странах Ближнего Востока можно услышать призывы «янки, гоу хоум!». США фактически оккупировали часть территорий региона. Вашингтон отказывается выводить войска, и эксперты полагают, что сделать это их вынудит только серьезное противостояние, которое приведет к человеческим жертвам.