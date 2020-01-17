МИД считает, что европейская тройка может потерять шансы на спасение СВПД с Ираном

Вена, 17 января. Шансы на спасение ядерной сделки с Ираном будут утрачены, если европейская тройка запустит механизм разрешения споров по данной проблематике. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Накануне европейская тройка (Великобритания, Германия и Франция) анонсировала запуск механизма разрешения споров по ядерной сделке с Ираном по причине отказа Тегерана выполнять ряд пунктов документа. Об этом сообщалось в совместном заявлении глав МИД стран.

По словам Рябкова, РФ напротив предпринимает усилия для деэскалации ситуации.

«Если механизм разрешения споров будет запущен, это приведёт не к решению проблемы, а к ее усугублению, дальнейшему размежеванию между участниками СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. — Прим. ФАН)», — отметил российский дипломат.

Он подчеркнул, что в таком случае «шансы на спасение ядерной сделки исчезнут совсем».

«Сейчас мы балансируем на определённой грани и в случае запуска этого механизма можем оказаться в новой реальности, когда придётся подвести черту под тем, что называется СВПД», — заявил Рябков.

Совместного всеобъемлющего плана действий был подписан в 2015 году Россией, США, Великобританией, Германией, Китаем, Францией и Ираном. Документ предусматривал сокращение ядерной программы Ирана в обмен на снятие в отношении страны санкций. В 2018 году Вашингтон заявил о выходе из СВПД и восстановлении санкций.

В 2020 году США продолжили жесткое давление на Иран. В ночь на 3 января вблизи аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани, пораженный ударом ВВС США. Тегеран отреагировал атаками по американским военным объектам в Ираке.

В ответ на агрессивную политику США жители ближневосточных стран все чаще выступают с призывами «янки, гоу хоум». Вашингтон, со своей стороны, не собирается покидать регион, даже после соответствующей резолюции иракского парламента. США фактически оккупировали ряд территорий в Ираке и Сирии. Эксперты уверены, что только острый конфликт с многочисленными жертвами может заставить Штаты свернуть военное присутствие на Ближнем Востоке.