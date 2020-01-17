Премьер-министр Украины подал в отставку

Киев, 17 января. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, занявший этот пост в августе 2019 года, написал заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее в Сети появилась аудиозапись якобы «совещания», посвященного курсу гривны, на котором Гончарук критически отзывается о президенте Украины Владимире Зеленском. На записи голос, будто бы принадлежащий Гончаруку, говорит, что «у Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов». В сообщении об отставке украинский премьер подчеркнул, что эти файлы были смонтированы, чтобы вызвать сомнения в уважении Гончарука и его команды к Зеленскому.

«Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», — написал украинский премьер.

Также Гончарук подчеркнул, что Зеленский — это человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие.

Как рассказали в пресс-службе Владимира Зеленского, президент Украины уже получил заявление об отставке от Гончарука. О результатах рассмотрения офис Зеленского сообщит отдельно.