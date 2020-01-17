ФАН публикует фото с места смертельного ДТП на трассе М-4 в районе Адыгейска

Адыгейск, 17 января. Серьезное массовое дорожно-транспортное происшествие с участием более десятка машин произошло в Республике Адыгея, есть жертвы. Фотографии с местра аварии публикует Федеральное агентство новостей.

Авария произошла на автомобильной трассе М-4 «Дон» в районе Адыгейска. В ДТП попали более 18 машин. Один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось об аварии под Кировском, восемь человек пострадали в крупном ДТП с участием двух автобусов.