Москва, 17 января. В России подозревают, что Великобритания, заявляющая о будущем сделки с Ираном, ведет двойную игру и работает по американской повестке, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Во вторник британский премьер Борис Джонсон допустил замену Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе на новое соглашение. По его словам, оно будет построено на условиях американского президента Дональда Трампа.

Рябков заявил о «двойной игре» Лондона в вопросе сделки с Ираном. Как уточнил дипломат, заявления британского премьера Бориса Джонсона по ядерной сделке с Тегераном создают дополнительные проблемы в работе по ее спасению. Как пишет РИА Новости, набирающий популярность лозунг «янки, гоу хоум» в контексте ситуации вокруг Ирана становится все более актуальным не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.

Ранее начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что Иран не заинтересован в эскалации напряженности, но решительно отреагирует на любые необоснованные и агрессивные действия. По его словам, с уходом США из региона вся напряженность и конфликты исчезнут. Кроме того, он уточнил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани было «трусливым, бесчеловечным и аморальным актом», который противоречит всем международным и правовым нормам. Тегеран заявил, что Иран не заинтересован в эскалации напряженности в регионе.

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани был убит ракетным ударом, нанесенным ВВС США, в ночь на 3 января вблизи аэропорта Багдада. В ответ Тегеран атаковал военные объекты на территории Ирака.

Парламент Ирака потребовал от Вашингтона вывести американские войска из страны, однако США игнорируют это решение.

Все чаще в странах Ближнего Востока можно услышать призывы «янки, гоу хоум!». США фактически оккупировали часть территорий региона. Вашингтон отказывается выводить войска, и эксперты полагают, что сделать это их вынудит только серьезное противостояние, которое приведет к человеческим жертвам.