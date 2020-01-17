Суд в Москве удвоил дорожные штрафы Ренаты Литвиновой

Москва, 13 января. Тверской суд Москвы обязал Ренату Литвинову выплатить дорожные штрафы, выписанные Московской автомобильно-дорожной инспекцией и ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства». Причем в двойном размере.

Штрафные санкции МАДИ составляли 3 тыс. рублей, а АМПП — 2,5 тыс. рублей. Но Литвинова не погасила их в течение 2019 года. В итоге дорожники обратились в суд и выиграли дело. Согласно данным на сайте Федеральной службы судебных приставов, штрафы за просрочку были удвоены: теперь МАДИ Литвинова должна заплатить 6 тыс, а АМПП — 5 тыс.

Отметим, что на дорогах Литвиновой удача пока не улыбается. 12 января в день рождения актрисы ее сбила машина в центре Москвы. Рената повредила руку и ногу. Кроме того, ей пришлось обращаться к пластическому хирургу, чтобы зашить рану на подбородке. По словам самой артистки, она была «совершенно трезвая» и направлялась в салон после пробежки, когда на нее наехал Mercedes. За рулем иномарки была 28-летняя девушка Ольга Ч. Ее оштрафовали на две тысячи рублей за непропуск пешехода.