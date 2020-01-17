Первый глава МИД Латвии Юрканс рассказал о силе Путина и его демонизации на Западе

Западные СМИ, зарубежные русскоязычные порталы, работающие против РФ, не желая замечать исторических изменений в Конституции России, предложенных президентом страны Владимиром Путиным, предстоящих миллиардных вливаний в социальную сферу, отставку правительства и назначение нового премьера, пытаются заострить внимание читателей лишь на том, что российский глава якобы готовит основной закон под себя и никуда из власти уходить в будущем не собирается.

Корреспондент Федерального агентства новостей расспросил Яниса Юрканса, бывшего первого главу МИД Латвии после получения ею независимости, о его отношении к неожиданным переменам в России и оценкам происходящего западными экспертами.

«Если даже Путин пройдет по воде, то в западных СМИ напишут, что он плавать не умеет»

В начале беседы Юрканс вспомнил анекдот.

«Путин вместе с папой римским рыбачат на озере. Вдруг порыв ветра сдувает с головы папы шапочку. Путин перешагивает через борт лодки, идет по воде за шапочкой и приносит ее назад. Что на следующий день сообщают западные журналисты, сидевшие в кустах? Они пишут: «Путин не умеет плавать». Анекдот анекдотом, но и в жизни так происходит: что бы глава РФ ни делал, он все равно не умеет плавать. Но допустим, что он готовит себе какое-то будущее во власти после 2024 года, когда заканчивается срок его президентских полномочий. А почему бы и нет? Он на сегодняшний день самый сильный и самый влиятельный лидер на мировой арене. Почему он должен вдруг уходить в расцвете сил, когда у него все получается? Понимаете, тем, кто демонизируют Россию и Путина, все это действует на нервы».

Латвийский политик отмечает и другой раздражитель, который выводит из себя всех вместе взятых экспертов, политологов и прочих западных аналитиков.

«Сегодня никто не знает, что у него [Путина] на уме, что он задумал. Кто может хотя бы предугадать, какое будет дальнейшее развитие ситуации, кто из министров останется? Единственное, что ясно всем, кто анализирует ход событий, — это особое отношение к Дмитрию Медведеву, очень непопулярному, но надежному. Назначив бывшего премьера на такой высокий пост (заместитель председателя Совета безопасности РФ. — Прим. ФАН), который придуман специально под него, президент хочет иметь с собою рядом надежного человека, который его никогда не кинет. Как было в свое время у [первого президента РФ Бориса] Ельцина с Путиным».

Собеседник ФАН констатировал, что Владимир Путин приводит страну в порядок, пытаясь решить те экономические вопросы (и не только), которые сейчас стоят наиболее остро. Поэтому он подобрал человека, которого никто не ждал. Выбор пал не на одного из политиков, а на технаря Михаила Мишустина, показавшего на прежней должности руководителя налоговой службы страны, что умеет наладить дело, хорошо образован и годится для всех вызовов, с которыми сталкивается Россия.

Россия — Берлин — Париж — Анкара — новая ось

Корреспондент ФАН напомнил, что отставка правительства явилась полной неожиданностью, хотя и была ожидаема, ведь Владимир Путин уже множество раз в свойственной ему деликатной манере высказывал претензии тому или иному министру, сам неоднократно проводил заседания правительства, то есть проблемы копились и не решались. И вот, выковав новую армию с передовой военной техникой, какой ни у кого больше нет, победив армию террористов в Сирии, войдя вновь в число супердержав, президент переключился на внутренние вызовы.

Который год идет чистка в среде высших чиновников и в силовых структурах, когда за решетку отправляются такие высокие чины, как, к примеру, глава МВД Республики Коми генерал-майор полиции Виктор Половников, арестованный 16 января за получение взятки.

Пока одна страна разрушает, бомбит страны Ближнего Востока, незаконно вторгается в суверенные государства, накладывая свою лапу на чужую нефть, связывая всех круговой порукой антироссийских санкций, убивая высокопоставленных государственных деятелей и ставя планету на грань мировой войны, Россия в то же время созидает, возведя уникальный мост через Керченский пролив, прокладывая «Северный поток — 2», закончив газопровод «Турецкий поток» и ставя перед собой новые цели — поднять рождаемость в стране и кратно увеличить ВВП.

Поэтому страна НАТО Турция покупает С-400 именно у России, памятуя о том, как ей не хватало во время попытки госпереворота в июле 2016 года систем ПВО. Но США отказали в продаже Турции своих ЗРК «Пэтриот», наводя на мысль президента Реджепа Тайипа Эрдогана, что в следующий раз Вашингтон вполне может начать бомбить и Анкару. Кроме того, турецкий лидер отдает себе отчет в том, кто мог организовать госпереворот, и помнит, кто бомбил прежде Ирак и Ливию.

«Вы все правильно отметили, разве что можно еще добавить про недавний визит в Москву канцлера ФРГ — самой мощной страны в Европе и ее локомотиве, — замечает Янис Юрканс. — Ангела Меркель приехала к Путину и заявила о поддержке «Северного потока — 2», несмотря на все эти угрозы США. Это очень показательный визит и очень громкий сигнал для американцев и не только».

Вот и президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно заявлял, что развитие Европы невозможно без России, что ЕС необходимо строить новые отношения с Москвой. И бывший глава Франции Николя Саркози, выступая 16 января на XI Гайдаровском форуме в Москве, тоже призывал быть не против России, а с Россией, подчеркивая, что сейчас ни одну серьезную международную проблему без РФ не решить, отмечает латвийский политик.

Владимиру Путину явно не все равно, что будет с Россией после него, ведь сегодняшние задачи по улучшению демографии в стране нацелены на десятки лет вперед. И президенту РФ наверняка хочется, чтобы его помнили по его делам во славу Отечества.

«Вам, Янис, лично встречавшемуся с Путиным и участвующему в дискуссиях Валдайского клуба, наверное, это гораздо понятнее, потому что вы видели глаза Путина, которые, по классику, «зеркало души», — замечает корреспондент ФАН.

«Еще [43-й президент США в 2001–2009 годы] Джордж Буш — младший сказал, что, заглянув в глаза Путина, увидел красивую душу, — улыбается Янис Юрканс. — А сенатор Джон Маккейн говорил, что в глазах Путина увидел КГБ. Это к тому, что каждый видит свое. Но как бы там ни было, нравится или не нравится кому-то Путин, демон он или наоборот, сегодня, повторю, президент РФ — самая влиятельная фигура на международной арене. И если бы у Ельцина были такие вооруженные силы, с Россией считались бы уже в 1990-е годы».

Однако при Ельцине, отметим, страна, как и армия, начала разваливаться. Потому что Борис Николаевич, как первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, был порождением той партийной администрации, которая себя изжила. Во власти в СССР в последние десятилетия происходило вымывание человеческих ресурсов. До верха в той партийной иерархии доходили, скорее, ловкие партаппаратчики, интриганы, популисты, но не созидатели. Вот таким был и Ельцин, уделавший Горбачева, СССР и едва не уделавший Россию. Ума хватило уйти и передать власть Владимиру Путину, который сумел остановить процесс распада и возвратить жителям РФ самоуважение и гордость за страну. Хотя, как в том анекдоте, «плавать не умеет».