Россия — страна возможностей, общественного благоденствия и развития

Послание президента России Владимира Путина вызвало целую бурю эмоций и реакций разных общественных и политических слоев, которые бросились разгадывать скрытые символы и читать между строк. Вместе с тем, президент озвучил именно то, что от него давно уже ожидали все, кто полагает себя патриотами. При этом он озвучил не только то, что необходимо сделать (широкий комплекс мер), но и когда это необходимо сделать — немедленно. Остался только вопрос — как. Но на него уже надо отвечать совместно — политическим, общественным и экономическим кругам. Об этом специально для Федерального агентства новостей — доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

Все озвученные предложения объединены одной общей идеей — «общественного благоденствия и прогресса», базирующейся на трех опорных точках: социальное самочувствие населения; экономическая активизация работающего населения, в том числе в бизнес среде; изменения в системе принятия решений.

Общественное благоденствие и развитие, во-первых, предполагает политику социальной поддержки, при этом акцент сделан на поддержке детей и семей с детьми. Более того, предлагается через призму семейной и демографической политики рассматривать все решения, принимаемые в стране. Поэтому выдвинут действительно широкий пул идей, от горячих завтраков для младших школьников до расширения выплат материнского капитала. Идея развития предлагает количественное и качественное измерения. Количественное в послании связано с демографической политикой, а качественное измерение связано с широкой социальной поддержкой семей. Также оно выражено через программы образования, культуры, здравоохранения. При этом многие предложения будут зафиксированы в Конституции. Например, то, что уровень заработной платы не должен быть ниже прожиточного минимума.

Во-вторых, социальные показатели устойчивости связаны со стабильным развитием экономической сферы благодаря бизнесу, законодательной защите капиталовложений, в том числе в деятельности малого и среднего бизнеса, облегчению работы бизнеса, улучшению технологической составляющей его работы.

В-третьих, общественное развитие также опирается и на инновации коммуникационного процесса, новые инфраструктурные проекты. В частности, в послании был затронут вопрос о широкой доступности Интернета в России.

В-четвертых, в послании обеспечение общественного благоденствия и развития увязано с общественной и личной безопасностью. В качестве инструментов достижения этой задачи в послании указан государственный и народный суверенитет. Последний связан с подключением гражданского общества к принятию политических решений. А первый — с обозначением приоритета Конституции России в нашем правовом пространстве. Также общественная и личная безопасность зависит от укрепления судебной системы.

Президент предложил предоставить право Совету Федерации по представлению президента России отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса судьи. Кроме того, государственная и общественная безопасность решаются путем закрепления на конституционном уровне обязательных требований к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны.

В-пятых, общественный прогресс немыслим без эффективной системы управления. И здесь также обозначены направления преобразования. Парламент — это один из ключевых элементов в процессах демократизации в обществе. Он должен эффективно работать во взаимосвязи с правительством, и нести большую долю ответственности за законодательную работу. Так улучшается и качество принятия решений. Президент предложил доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации, а затем по его представлению всех вице-премьеров и федеральных министров. Также назначение руководителей всех силовых ведомств и прокуроров регионов президент будет проводить по итогам консультаций с Советом Федерации. Но при сохранении «центральности» фигуры президента страны.

Озвученные меры своевременны, так как именно 2019 год стал во многих отношениях переходным, когда стало окончательно понятно несовпадение запросов общества на модернизацию и ответов на эти запросы со стороны системы управления. Это — типичная картина переходного процесса, требование признания необходимости трансформации общественно-политической системы, за которой можно ожидать и положительные экономические последствия. В этих условиях важны все социальные преобразования, которые не допустят социальной деградации в условиях перехода и замедления темпов роста.

Очевидно, что выход из ситуации кризисов разного рода и замедления роста связан с принятием двух способов. Первый — это масштабные инфраструктурные решения, которые позволяют не только создавать новые рабочие места, но и всегда являются символами единения и обновления, а также служат для активизации экономической жизни. И такие проекты мы уже наблюдали как раз в прошлом году (среди них и Крымский мост, трубопровод «Сила Сибири» и другие). Второй способ выхода из ситуации неопределенности и активизации всех процессов в развитии в стране — это инвестиции в человеческий капитал, который предполагает проведение продуманной и цельной социальной политики. Модернизация связана с процессами социального и политического развития. Предлагаемые меры способны предотвращать не только социальную деградацию, но и социальный взрыв.

Таким образом, данное послание действительно во многих отношениях говорит о формировании стратегии роста и развития для России.

Во-первых, это долгосрочная стратегия, которая будет сформирована вокруг таких узловых точек как общественное самочувствие и система принятия решений.

Во-вторых, принятие решений — центральный элемент стратегии. Власть должна быть эффективно распределена между ветвями власти, а также зависима от общества. При этом предлагается подключение общества к принятию решений. И это не только вопрос конституционных поправок, но и задача услышать наказ от людей, которые, как выразился президент, лучше знают, что необходимо для их города, региона. Отсюда и указанная в послании практика социального контракта общества с государством.

В-третьих, предложены реальные и конкретные шаги и механизмы изменений.