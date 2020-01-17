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Россия — страна возможностей, общественного благоденствия и развития

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«Россия — страна возможностей и общественного благоденствия и развития»

Послание президента России Владимира Путина вызвало целую бурю эмоций и реакций разных общественных и политических слоев, которые бросились разгадывать скрытые символы и читать между строк. Вместе с тем, президент озвучил именно то, что от него давно уже ожидали все, кто полагает себя патриотами. При этом он озвучил не только то, что необходимо сделать (широкий комплекс мер), но и когда это необходимо сделать — немедленно. Остался только вопрос — как. Но на него уже надо отвечать совместно — политическим, общественным и экономическим кругам. Об этом специально для Федерального агентства новостей — доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

Все озвученные предложения объединены одной общей идеей — «общественного благоденствия и прогресса», базирующейся на трех опорных точках: социальное самочувствие населения; экономическая активизация работающего населения, в том числе в бизнес среде; изменения в системе принятия решений.

Общественное благоденствие и развитие, во-первых, предполагает политику социальной поддержки, при этом акцент сделан на поддержке детей и семей с детьми. Более того, предлагается через призму семейной и демографической политики рассматривать все решения, принимаемые в стране. Поэтому выдвинут действительно широкий пул идей, от горячих завтраков для младших школьников до расширения выплат материнского капитала. Идея развития предлагает количественное и качественное измерения. Количественное в послании связано с демографической политикой, а качественное измерение связано с широкой социальной поддержкой семей. Также оно выражено через программы образования, культуры, здравоохранения. При этом многие предложения будут зафиксированы в Конституции. Например, то, что уровень заработной платы не должен быть ниже прожиточного минимума.

«Россия — страна возможностей и общественного благоденствия и развития»

Во-вторых, социальные показатели устойчивости связаны со стабильным развитием экономической сферы благодаря бизнесу, законодательной защите капиталовложений, в том числе в деятельности малого и среднего бизнеса, облегчению работы бизнеса, улучшению технологической составляющей его работы.

В-третьих, общественное развитие также опирается и на инновации коммуникационного процесса, новые инфраструктурные проекты. В частности, в послании был затронут вопрос о широкой доступности Интернета в России.

В-четвертых, в послании обеспечение общественного благоденствия и развития увязано с общественной и личной безопасностью. В качестве инструментов достижения этой задачи в послании указан государственный и народный суверенитет. Последний связан с подключением гражданского общества к принятию политических решений. А первый — с обозначением приоритета Конституции России в нашем правовом пространстве. Также общественная и личная безопасность зависит от укрепления судебной системы.

Президент предложил предоставить право Совету Федерации по представлению президента России отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса судьи. Кроме того, государственная и общественная безопасность решаются путем закрепления на конституционном уровне обязательных требований к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны.

В-пятых, общественный прогресс немыслим без эффективной системы управления. И здесь также обозначены направления преобразования. Парламент — это один из ключевых элементов в процессах демократизации в обществе. Он должен эффективно работать во взаимосвязи с правительством, и нести большую долю ответственности за законодательную работу. Так улучшается и качество принятия решений. Президент предложил доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации, а затем по его представлению всех вице-премьеров и федеральных министров. Также назначение руководителей всех силовых ведомств и прокуроров регионов президент будет проводить по итогам консультаций с Советом Федерации. Но при сохранении «центральности» фигуры президента страны.

«Россия — страна возможностей и общественного благоденствия и развития»

Озвученные меры своевременны, так как именно 2019 год стал во многих отношениях переходным, когда стало окончательно понятно несовпадение запросов общества на модернизацию и ответов на эти запросы со стороны системы управления. Это — типичная картина переходного процесса, требование признания необходимости трансформации общественно-политической системы, за которой можно ожидать и положительные экономические последствия. В этих условиях важны все социальные преобразования, которые не допустят социальной деградации в условиях перехода и замедления темпов роста.

Очевидно, что выход из ситуации кризисов разного рода и замедления роста связан с принятием двух способов. Первый — это масштабные инфраструктурные решения, которые позволяют не только создавать новые рабочие места, но и всегда являются символами единения и обновления, а также служат для активизации экономической жизни. И такие проекты мы уже наблюдали как раз в прошлом году (среди них и Крымский мост, трубопровод «Сила Сибири» и другие). Второй способ выхода из ситуации неопределенности и активизации всех процессов в развитии в стране — это инвестиции в человеческий капитал, который предполагает проведение продуманной и цельной социальной политики. Модернизация связана с процессами социального и политического развития. Предлагаемые меры способны предотвращать не только социальную деградацию, но и социальный взрыв.

Таким образом, данное послание действительно во многих отношениях говорит о формировании стратегии роста и развития для России.

Во-первых, это долгосрочная стратегия, которая будет сформирована вокруг таких узловых точек как общественное самочувствие и система принятия решений.

Во-вторых, принятие решений — центральный элемент стратегии. Власть должна быть эффективно распределена между ветвями власти, а также зависима от общества. При этом предлагается подключение общества к принятию решений. И это не только вопрос конституционных поправок, но и задача услышать наказ от людей, которые, как выразился президент, лучше знают, что необходимо для их города, региона. Отсюда и указанная в послании практика социального контракта общества с государством.

В-третьих, предложены реальные и конкретные шаги и механизмы изменений.

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