Эксперты Numbeo составили рейтинг самых дорогих городов мира

Москва, 17 января. Города Швейцарии заняли первые пять мест в рейтинге самых дорогих городов мира. Соответствующее исследование провели эксперты статистического ресурса Numbeo.

Первое место в рейтинге занял Цюрих. На второй строчке расположился город Базель, а тройку лидеров замыкает Лозанна. Далее следуют Женева и Берн.

В десятку самых дорогих городов мира также вошли норвежские города Ставангер, Осло и Тронхейм, Рейкъявик (Исландия) и Берген (Норвегия). Российская столица расположилась на 251 месте, Москва стала самым дорогим городом в РФ.

Всего в рейтинге 440 городов. Эксперты рассказали, что «индекс стоимости жизни» рассчитывали, основываясь на ценах в магазинах и ресторанах, цене проезда на транспорте, расходах на коммунальные услуги, а также на покупательной способности населения.

В рейтинге американского журнала US News & World Report Россия сохранила вторую позицию в рейтинге самых могущественных стран мира по итогам 2019 года. Первую строчку рейтинга занимают США, на третьей позиции располагается Китай. Журнал отмечает, что тройка лидеров рейтинга обладают наибольшим политическим влиянием на мировой арене, а также играют ключевую роль в экономической сфере. Создатели рейтинга подчеркивают, что по итогам минувшего года РФ значительно увеличила туристическую привлекательность. По темпам роста экономики Россия сохраняет за собой 12-е место.