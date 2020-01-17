Москва, 17 января. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал рассекречивание Министерством обороны документов об освобождении Варшавы советскими войсками.

Ранее российское военное ведомство создало на своем сайте соответствующий раздел. В нем публикуются документы из фондов Центрального архива ведомства. Как пишет RT, историк Шаповалов объяснил важность рассекречивания документов об освобождении Варшавы.

«В настоящий момент усилилась волна фальсификации истории. Это касается как целенаправленных действий западных государств, так и политики, которую проводят СМИ и общественные и политические организации», — сказал он.

Ученый уточнил, что подлинные документы о событиях тех лет неизвестны широкому читателю.

«Они не просто проливают свет на реальные события, но и дают достаточно четкое понимание того, кто и с какой целью хочет пересмотреть историю», — подчеркнул он.

Ранее сейм Польши принял резолюцию, согласно которой СССР наравне с гитлеровской Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны. В документе утверждается, что «к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз».

Парламентарии также считают, что после заключения «позорного пакта Молотова — Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы».

Напомним, в Польше сильное недовольство было вызвано недавними высказываниями президента РФ Владимира Путина по поводу посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, передавала «Газета.ру». Президент РФ назвал его «сволочью и антисемитской свиньей», так как польский дипломат в 1930-х годах поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение».

Позицию Путина поддержали очень многие политики и историки. Отдельную благодарность президент получил от Еврейской общины России.

Вице-спикер польского Сейма Малгожата Кидава-Блоньска позднее заявила, что Польша на законодательном уровне собирается запретить России истолковывать историю «со своей точки зрения».