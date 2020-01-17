Рябков оценил вероятность контактов с Помпео на конференции по Ливии

Вена, 17 января. Россия не планирует контактировать с госсекретарем США Майком Помпео на конференции по вопросам урегулирования ситуации в Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что по некоторым данным в конференции примет участие Помпео.

«Пока в этой связи какие-либо контакты у нас не планируются», — заявил Рябков.

Конференция по деэскалации ситуации в Ливии пройдет 19 января в Берлине. В ней примут участие стороны конфликта, а также представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и ряда других стран.

Берлинская конференция станет логичным продолжением переговоров по Ливии, которые состоялись 13 января в Москве по инициативе российской стороны и являются первым шагом по урегулированию ситуации в североафриканской стране.

Ранее президент РФ Владимир Путин убедил национального лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не поддерживать так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, скомпрометировавшее себя связями с террористическими группировками. До этого Анкара проводила переброску боевиков из Сирии для помощи ПНС.