Нарышкин обсудил с директором разведслужбы Швейцарии вопросы борьбы с терроризмом

Берн, 17 января. Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин обсудил в Швейцарии вопросы взаимодействия в борьбе с терроризмом.

Как сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов, встреча прошла 16 января. Сергей Нарышкин и директор разведывательной службы Швейцарии обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.

В частности, стороны коснулись темы, связанной с мирным урегулированием ситуации на Ближнем Востоке и севере Африки.