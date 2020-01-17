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Нарышкин обсудил с директором разведслужбы Швейцарии вопросы борьбы с терроризмом

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Нарышкин обсудил с директором разведслужбы Швейцарии вопросы борьбы с терроризмом

Берн, 17 января. Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин обсудил в Швейцарии вопросы взаимодействия в борьбе с терроризмом.

Как сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов, встреча прошла 16 января. Сергей Нарышкин и директор разведывательной службы Швейцарии обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.

В частности, стороны коснулись темы, связанной с мирным урегулированием ситуации на Ближнем Востоке и севере Африки.

«Руководители разведок обсудили вопросы взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом и угрозами безопасности двух стран», — сообщил Иванов.                                                                                                 

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Источник: ТАСС
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