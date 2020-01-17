Политолог Игнатов заявил о смещении позиции Киева по выборам в Донбассе



Киев, 13 января. Позиция Киева в вопросе проведения выборов в Донбассе все больше смещается в сторону позиции предыдущих украинских властей, считает заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.

Ранее пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Дарья Олифер заявила, что выборы в Донбассе можно будет проводить только тогда, когда границы государства будут находиться под полным контролем украинских властей или контролем международных наблюдателей. В противном случае, по его мнению, не существует никаких гарантий безопасности в день голосования. Еще одним условием проведения выборов, по мнению киевских властей, является возвращение в регион всех беженцев.

Игнатов напомнил, что когда в 2015 году обсуждался закон об особом статусе Донбасса при президенте Петре Порошенко, украинские представители также говорили, что выборы можно проводить после того, как в регион возвратятся все перемещенные лица, либо среди них будет обеспечено голосование.

«Так что мне кажется, что позиция Киева в этом вопросе все больше смещается в сторону позиции предыдущих украинских властей», — сказал эксперт в комментарии радио Sputnik.

Напомним, на минувшей неделе министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях «в идеале должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью». Министр отметил, что если в этом году голосование не состоится, киевским властям потребуется искать альтернативу минским соглашениям.