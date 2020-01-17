Москва, 17 января. Из древесины главной новогодней елки России изготовят памятные сувениры. Об этом сообщила пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.

По ее словам, кремлевская елка в Москве превратится в сувениры ко Дню Победы. Дерево демонтировали с Соборной площади Московского Кремля в ночь на пятницу. Как пишет РИА Новости, главная елка была привезена в Москву из Богородского лесничества Можайского городского округа Подмосковья. Как пишет KP.Ru, ее установили 23 декабря. Высота 90-летнего дерева составляет 25 метров, а размах ветвей у основания — около шести метров.

Напомним, пункты по приему елок на утилизацию начали работу в 13 парках Москвы. В рамках акции под названием «Елочный круговорот», которую организовало министерство природы, можно принести на утилизацию елки, сосны и пихты. Пункты расположились в 13 московских парках, они будут работать до 1 марта.

Тем, кто хочет отправить деревья на переработку в древесную щепу и почвогрунт, необходимо снять с них украшения и мишуру.

Отметим, подобная акция проводится в российской столице уже в течение двух лет, а именно с 2016 года, в текущем году должны начать работу 460 пунктов приема елок.

Также больше десяти пунктов приема елок для утилизации начали работу в Санкт-Петербурге. Пункты в 2019 году созданы при помощи управляющих компаний и районных администраций, однако в прошлые годы акцию проводило экологическое движение «Мусора.Больше.Нет». Жители Петербурга могут отдать елку на переработку в Калининском, Красногвардейском и Красносельском районах.

В период с 18 по 20 января можно избавиться от хвойных деревьев в точках, расположенных на Заневском проспекте, 15 «А», Ленской улице, 8, Проспекте Энергетиков, 50.

А 20 января будут работать точки по приему елок у парковки ТРЦ «Охта Молл» и на Петергофском шоссе, 27.