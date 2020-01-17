Рябков заявил, что необходимо продолжить координацию усилий по Ливии

Москва, 17 января. Берлинская конференция по Ливии может стать успешной, необходимо продолжить координацию усилий ведущих игроков. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«При наличии политической воли со всех сторон, я думаю, достижение той схемы договоренностей, которая прорабатывалась в Москве, наверное, возможна, но для этого нужно, чтобы были предприняты дополнительные усилия и проявлена гибкость», — сказал Рябков.

Он обратил особое внимание на тот факт, что Россия и Турция работают в этом направлении очень эффективно.

«Я не исключаю, что наши скоординированные с другими заинтересованными участниками шаги принесут результат. Возможно, что и в Берлине», — резюмировал замминистра иностранных дел России.

Напомним, 12 января в Ливии вступило в силу перемирие. Это произошло впервые с 2014 года, когда Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию в Триполи. Именно благодаря инициативе российской власти удалось достичь столь весомого шага на пути к урегулированию кризиса в Ливии. После встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана прозвучало совместное заявление о готовности содействовать мирному урегулированию кризиса в стране.

Берлинская конференция запланирована на 19 января. О проведении мероприятия рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась 11 января. Российский президент подчеркнул, что международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии должна быть эффективной.

РФ делает многое для того, чтобы ливийцы получили шанс на мирную жизнь. Так, в Москве 13 января состоялись российско-турецкие переговоры по Ливии. В столицу России тогда приехали командующий ЛНА Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что главная цель берлинской конференции заключается в продолжении политического урегулирования в Ливии.