Рябков заявил, что внешняя политика РФ останется прежней после смены правительства

Вена, 17 января. Внешняя политика России останется прежней после смены правительства. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я считаю, что ни у кого не должно быть сомнений в преемственности той линии, которая проводится сейчас, проводилась до сих пор и будет проводиться дальше. В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все», — констатировал он.

Как отметил Рябков в интервью РИА Новости, внешнеполитическая линия нашей страны имеет большой авторитет в международном сообществе, а к инициативам и шагам России в мире «относятся с вниманием». Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что сейчас внешняя политика РФ работает на укрепление позиции страны в мире и на обеспечение благополучия россиян.

«И так будет и дальше. В этом у меня нет никаких сомнений», — подытожил Рябков.

Напомним, 15 января бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке российского правительства. Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на пост нового премьера.

16 января Госдума РФ большинством голосов одобрила назначение Мишустина главой кабмина. Новый премьер-министр сообщил, что пока не определился с кандидатурами, которые хотел бы видеть в своей команде, однако пообещал сделать это в ближайшее время и рассказать о своем решении.