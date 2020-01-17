Японские медики назвали простой способ сбросить вес

Токио, 17 января. Японские медики назвали простой и быстрый способ снизить вес. В этом, по их словам, может помочь регулярное употребление обычной питьевой воды.

После пробуждения, по мнению специалистов Японской медицинской ассоциации (JMA), нужно выпивать стакан воды комнатной температуры вместо чая или кофе. После приема жидкости нужно сразу почистить зубы, а завтракать следует примерно через 45 минут после этого.

Как поясняют медики, вода снижает чувство голода, благодаря чему можно насытиться меньшей порцией еды. После завтрака рекомендуется ничего не есть в течение двух часов.

Если следовать этой схеме: пить воду натощак и не переедать в течение дня, лишний вес начнет постепенно уходить. Но это не единственный плюс. Помимо этого, через месяц в норму придет кровяное давление и сахар в крови. Употребление воды натощак также помогает очистить организм от скопившихся за ночь токсинов, защищает от изжоги, активирует метаболизм и нормализует работу кишечника, пишет «Российская газета» со ссылкой на Focus.de.