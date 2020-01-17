Сестра Валерия Харламова объяснила, почему выбрала Козловского на роль хоккеиста

Москва, 17 января. Сестра советского хоккеиста Валерия Харламова Татьяна Борисовна объяснила, почему именно актер Данила Козловский сыграл роль ее брата в фильме «Легенда №17».

«Нам показали пробы пяти актеров — кандидатов на роль Валерки. И больше всех подошел Козловский. По взгляду. Мы сразу сказали — да! И не пожалели», — поделилась родственница заслуженного спортсмена.

Кроме того, Татьяна Борисовна высоко оценила работу актера Олега Меньшикова, который воплотил на экране образ главного тренера СССР по хоккею с шайбой Анатолия Тарасова.

«А Олег Меньшиков как характер Тарасова поймал! Хотя и комплекция другая», — сказала сестра Харламова в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Премьера кинокартины «Легенда №17» режиссера Николая Лебедева состоялась в апреле 2013 года. Фильм повествует о восхождении Валерия Харламова к славе, а также рассказывает о первом матче «Суперсерии СССР — Канада» 1972 года. Кинокартина получила шесть премий «Золотой орел». Кроме того, «Легенда №17» вошла в список 100 главных русских фильмов 1992–2013 годов по версии журнала «Афиша».

Валерий Харламов родился в 1948 году в Москве. Сестра хоккеиста появилась на свет через год. Харламов встал на коньки в семь лет и занимался спортом, несмотря на поставленный врачами диагноз — ревмокардит. В итоге медики признали будущую звезду советского спорта полностью здоровым.

За спортивную карьеру Харламов заработал множество наград. Хоккеист являлся двукратным олимпийским чемпионом и восьмикратным чемпионом мира. Спортсмен погиб в 1981 году в автомобильной аварии.