Берлин, 17 января. Европейские компании проявляют интерес к российской экологически чистой продукции сельскохозяйственных компаний, заявил старший вице-президент Российского экспортного центра Игорь Жук. Об этом он сообщил в преддверии начала работы международной сельскохозяйственной выставки «Зеленая неделя» в Берлине.

По его словам, в ведомстве видят усилия, принятые по продвижению продукции российского агропромышленного комплекса в Германии. Российский экспортный центр рассказал о росте интереса к продуктам из РФ в Европе.

«Растет экспорт и по номенклатуре, и по объемам. Растет участие регионов, они по-своему воспринимают ситуацию в том, как развиваться, мы видим, кому и как помогать», — сказал он.

По мнению Жука, «Зеленая неделя» не разовое событие, а системное мероприятие, которое ведет к развитию сотрудничества путем выстраивания прямых связей между бизнесменами двух стран.

Международный валютный фонд оценил макроэкономическую ситуацию в России как стабильную, говорится в заявлении Джеймса Рофа, главы миссии фонда.

По мнению специалистов МВФ, Москва держит под контролем инфляцию и обеспечивает стабильность валютного курса.

В фонде также отметили некоторые сдерживающие факторы, сохраняющиеся в российской экономике. К внутренним факторам МВФ отнес структурные ограничения, к внешним — в первую очередь санкции. В заявлении подчеркивается, что санкции имеют «полномасштабный глубинный эффект, приводят к неуверенности бизнеса, сдерживая как иностранные, так и внутренние инвестиции».

Среднесрочный прогноз для российской экономики остается сдержанным, ожидается рост «на уровне 2% или ниже».