Аналитик Якушик заявил, что украинцы массово эмигрируют в Россию за новыми льготами

Киевские аналитики продолжают анализировать послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, а также последующую отставку правительства России во главе с Дмитрием Медведевым. Главный вопрос, который занимает киевских экспертов, — как эти шаги скажутся на «украинском направлении» российской политики? Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

По мнению доктора политических наук, профессора Валентина Якушика, отставка российского кабмина была очень своевременной и, кроме того, позволила экс-премьеру Дмитрию Медведеву «сохранить лицо».

«Уже бывший российский премьер Дмитрий Медведев назвал главной причиной отставки своего правительства содержание послания президента Путина. На мой взгляд, для него это не более чем красивый предлог для ухода», — считает он.

Значительной части россиян Медведев «давно и бесповоротно надоел», подчеркнул эксперт.

«По сути, он никак себя не проявил ни в экономической, ни в дипломатической деятельности. В любом случае Владимир Путин принял правильное и весьма своевременное решение, — сообщил аналитик. — У него есть и политическая харизма, и ответственность перед своим народом, поэтому он посчитал необходимым снять со второго поста в государстве небезразличного ему, но, по сути, бесцветного человека».

Якушик напомнил, что после отставки с поста премьер-министра Медведеву была предложена вновь созданная должность заместителя председателя Совета безопасности России.

«Этот пост с полным правом можно назвать «почетной пенсией» для Медведева. Даже более почетной, чем должность главы Конституционного суда, которую ему прочили ранее. На этом посту он будет иметь отношение к курированию финансовых потоков, связанных с военно-промышленным комплексом, к принятию некоторых ключевых решений в случае возникновения нештатных или кризисных ситуаций и т. д. Однако прежних полномочий у него не будет и в помине. Это отставка, что называется, «без волчьего билета».

Отставка правительства РФ, говорит политолог, состоялась в нужный момент для начала постепенного трансфера власти.

«Россия сегодня стоит на перепутье. С одной стороны, страна довольно динамично развивается экономически, в сферах сельского хозяйства, ВПК и прочих. С другой стороны — в глазах Запада она все больше переходит в статус влиятельной, но региональной державы, что для мировосприятия россиян неприемлемо. России сегодня требуется резкий исторический скачок — такой, какой в свое время произошел в Китае. Но, опираясь на прежнюю конструкцию власти, сделать это не представляется возможным. Конфигурацию власти в любом случае нужно было поменять. Но при этом сохраняется большой риск неконтролируемого развития событий — по примеру Болотной, «арабской весны» или двух украинских Майданов. При этом сценарии огромных возможностей для начала перемен перекрываются хаосом и охлократическими тенденциями. Путин сказал: дальше так продолжаться не может. Чиновники, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за границей, должны уйти из власти. Я думаю, представителям украинской власти нужно не только прислушаться к этой яркой идее, но и взять ее на вооружение. Более того, на Украине ее нужно развить и запретить иметь иностранное гражданство всем родным и близким высших чиновников, а также ввести строгий запрет переводить деньги за границу».

Валентин Якушик предположил, что Владимиру Путину удастся привести в жизнь все анонсированные им изменения, несмотря на сопротивление многих членов элит. При этом новые меры социальной поддержки, анонсированные российским лидером, аналитик воспринял крайне неоднозначно.

«Предложение материнского капитала за первого ребенка, повышение выплат за второго — это же все, по сути, приглашение для украинцев производительного возраста! Мол, «приезжайте в Россию, живите и рожайте тут, увеличивайте наш человеческий капитал»! В этом есть патриотический, даже националистический посыл Путина. А вот гуманистического посыла в адрес стран — соседей России я в его словах не услышал».

Эксперт считает, что «Россия должна не высасывать из Украины все соки, а сделать ее надежной страной-партнером». И когда-нибудь мы вновь вернемся к тому, чтобы стать братскими народами.

Он также дал свою оценку назначению Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

«Понятно, что Мишустин — это «системный игрок», давно занимает свою должность, и диплом у него не из частного вуза, а заработанный потом и кровью. Он не некое «дитя Сороса из ниоткуда», как у нас, а человек, воспитанный бюрократической системой. Мне лично это напомнило ситуацию в 1999-м, когда [первый президент России] Борис Ельцин выбирал своим преемником Владимира Путина. Он патриотичен, не подведет своего шефа и, скорее всего, понравится россиянам. Кроме того, он знает, где взять деньги и как правильно их распределить в экономике. А для повышения собственного рейтинга новый премьер должен начать «посадки» тех российских коррупционеров, до кого не доходили руки у Медведева», — заявил политолог.

Он прокомментировал, как смена правительства РФ может сказаться на отношениях с Украиной.

«В России начался процесс внутренней перестройки, и на этот раз он происходит во вполне зримом для нас, осязаемом виде. В виде отставки правительства по итогам ежегодного послания, проведения частичной конституционной реформы в РФ, которая должна сделать модель российского государства более современной, более европейской», — описал ситуацию аналитик.

Якушик отметил, что данную кадровую перестановку ни в коем случае не следует воспринимать как преддверие смены президента России и что для российско-украинских отношений в 2020 году уход Медведева с поста не будет иметь решающего значения.