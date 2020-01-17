11 военных США пострадали при обстреле баз в Ираке. События дня. ФАН-ТВ

Президент России встретился с группой по Конституции Владимир Путин провел первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Команде из 75 человек предстояло, в первую очередь, определиться с временными рамками работы. Однако президент России задал также вектор для раздумий. Он отметил, что Россия исправно выполняет все решения Европейского суда по правам человека, включая даже те, которые являются явно неправовыми. Это неприемлемо, заявил глава государства, ситуацию нужно исправлять. Напомним, что в послании Федеральному собранию Путин сделал важный акцент – Конституция России должна иметь приоритет над международными актами в правовом пространстве. Добавим, накануне российский лидер подписал указ о назначении нового премьер-министра. Им стал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

На Балтийском заводе построят атомный ледокол «Лидер» Перед своей отставкой с поста теперь уже бывший глава кабмина Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении из федерального бюджета более 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Деньги поступят подрядчику не сразу, а с текущего по 2027 годы. Через 7 лет корабль должен быть введен в эксплуатацию. Заказ на строительство оформляет госкорпорация «Росатом», а исполнять его представит Балтийскому заводу в Санкт-Петербурге. Там же, кстати, был собран самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика», который в конце прошлого года успешно прошел ходовые испытания. Кроме того, Балтийский завод планирует до 2026 года произвести еще пять ледоколов для работы на Северном морском пути.

11 военных США пострадали от обстрела баз в Ираке Вашингтон подтвердил наличие пострадавших от обстрела военных баз в Ираке. По сообщению центрального командования США, при ответной атаке Ирана 8 января пострадали 11 американских военнослужащих. Они были эвакуированы в госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии для лечения и дальнейшего обследования. К слову, у всех подозрения на сотрясение головного мозга. Ожидается, что солдаты вернуться к службе в Ираке, когда их сочтут пригодными к этому. Ранее Дональд Трамп и представители Пентагона заявляли, что пострадавших с их стороны нет вообще. Напомним, обстрел американских баз в Ираке произвел Иран в ответ на убийство Касема Сулеймани в Багдаде.