ЦБ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»

Москва, 17 января. Центральный банк России с сегодняшнего дня отозвал лицензию банка у ПАО «Промышленно-финансовое сотрудничество». Соответствующий приказ был опубликован на сайте ЦБ РФ.

В документе говорится, что лицензия была отозвана в связи с неисполнением ПАО Коммерческий Банк «ПФС» федеральных законов, регулирующих финансовую деятельность, а также нормативных актов Банка России и неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».