Москва, 17 января. Резким высказыванием о мерах, направленных на решение демографических проблем в России, телеведущая и модель Алена Водонаева привлекает к себе внимание, чтобы впоследствии уйти в политику, заявил певец Александр Медведев, больше известный как Шура.

Ранее в послании к Федеральному Собранию российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости создания эффективно работающей системы поддержки семьи. Водонаева написала в своем аккаунте в социальной сети, что «отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане» якобы начнут заводить детей ради выплат, что может стать «роковым для будущих поколений».

Как передает телеканал «360», Шура пошутил, что Водонаева имеет шансы «проникнуть в высшие слои российского политического общества», как это смог сделать бывший комик, президент Украины Владимир Зеленский. При этом он подчеркнул, что не согласен с мнением модели. Шура назвал материнский капитал большой помощью российским семьям.

«Я летаю ежедневно по всей стране, вижу, что есть семьи, которые хотели бы иметь ребенка, но нет у них таких денег. А это будет конкретно большой помощью, рождаемость увеличится за счет этого капитала», — сказал он.

Напомним, программа материнского капитала в России будет продлена как минимум до конца 2026 года, выплачивать его будут уже при рождении первого ребенка. Путин напомнил, что предложение о введении материнского капитала было выдвинуто им еще в 2006 году.

Путин сообщил, что в настоящее время эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года, и отметил, что многих волнует вопрос, что ждет ее дальше. По словам главы государства, выплата маткапитала будет продлена как минимум до 31 декабря 2026 года.

Президент подчеркнул, что этого недостаточно, и предложил принять новые решения для поддержки молодых семей.

«Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме (466 617 рублей. — Прим. ФАН)», — сказал он.

По словам Путина, такая поддержка, срок введения которой будет отсчитываться уже с 1 января 2020 года, позволит семье подготовиться к рождению второго ребенка.