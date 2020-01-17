Москва, 17 января. Российский певец Дима Билан рассказал об очередной необходимости посетить медицинское учреждение. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Как уточнил артист, он ложится в клинику, чтобы врачи сняли титановые пластины с ноги, которые крепятся на девяти шурупах. Дима Билан рассказал о предстоящей операции на ноге.

«Весь январский отпуск я провел в подготовке к операции», — написал он в социальной сети.

Билан поблагодарил своих поклонников за отдачу и «мощнейшую поддержку».

Ранее популярный певец Дима Билан рассказал в интервью YouTube-каналу «А поговорить?», как он, будучи нетрезвым, дал концерт на День города в Самаре. По словам победителя «Евровидения», данное событие стало «венцом всех приключений в уходящем году».

Жители Самары были очень недовольны тем, что исполнитель во время выступления «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, а также показывал неприличные жесты». Самарцы даже запустили электронную петицию с требованием к местным властям принести извинения за то, что пригласили на городской праздник Билана.

Поп-певец рассказал, что перед выходом на сцену он «проводил время» в компании хозяина отеля, в котором он остановился, а также был в гримерке с «известными людьми, в том числе в политике».