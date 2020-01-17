Москва, 17 января. Российский певец Дима Билан рассказал об очередной необходимости посетить медицинское учреждение. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Как уточнил артист, он ложится в клинику, чтобы врачи сняли титановые пластины с ноги, которые крепятся на девяти шурупах. Дима Билан рассказал о предстоящей операции на ноге.
Привет ))) меня, если честно,уже изрядно укачало* от подобного контента а-ля -« я такой весь несчастный !» но нет -Это мой последний заход в хирургию! в прошлом году у меня было 2 операции ( и была это не только нога ) !!! А Из-за сломанной ноги как же я намучился работать с палочками -да тросточками в технологически насыщенном сложном шоу , где мне приходилось перемещаться архи много в сложных подвесах ,полетах и тд , я уже молчу про быт - это было вырви мозг ! Как же я рад что говорю об этом в прошедшем времени ????????????!!! Я честно работал в прошлом году и я честно- устал от прошлого года !!! да, 19 й был очень богатым на события, победы и рост и планы ,которые перекочевали в 20 й !!! Но Господи , не хочу я больше таких форс мажоров, которые полностью переворачивают твою привычную жизнь ! В общем все плохое в прошлом , друзья !!! Сейчас снимаю титановую пластину с девятью шурупами ! Так что свой январский отпуск провёл в подготовке к операции и восстановлении ! но зато я много чего придумал уже и точно воплочу в жизнь чего бы мне Это ни стоило !!!!! И уж sorry, что часто не появлялся, наполнялся и набирался идеями ! !!!! Отдельный привет всем моим слушателям и преданным поклонникам , которые таааак мощно меня поддерживали , я вас невероятно ценю и чувствую , хоть бываю и немногословен периодами ! Моё к вам почтение , любимые люди ! ❤️ в конце января я буду уже бегать , так что туры , концерты все в силе !!! билан #димабилан #биланперезагрузка #жизньпрекрасна )
«Весь январский отпуск я провел в подготовке к операции», — написал он в социальной сети.
Билан поблагодарил своих поклонников за отдачу и «мощнейшую поддержку».
Ранее популярный певец Дима Билан рассказал в интервью YouTube-каналу «А поговорить?», как он, будучи нетрезвым, дал концерт на День города в Самаре. По словам победителя «Евровидения», данное событие стало «венцом всех приключений в уходящем году».
Жители Самары были очень недовольны тем, что исполнитель во время выступления «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, а также показывал неприличные жесты». Самарцы даже запустили электронную петицию с требованием к местным властям принести извинения за то, что пригласили на городской праздник Билана.
Поп-певец рассказал, что перед выходом на сцену он «проводил время» в компании хозяина отеля, в котором он остановился, а также был в гримерке с «известными людьми, в том числе в политике».