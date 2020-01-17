Москва, 17 января. Начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что Иран не заинтересован в эскалации напряженности, но решительно отреагирует на любые необоснованные и агрессивные действия. Об этом он сообщил на переговорах с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

По его словам, с уходом США из региона вся напряженность и конфликты исчезнут. Кроме того, он уточнил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани был «трусливым, бесчеловечным и аморальным актом», который противоречит всем международным и правовым нормам. Тегеран заявил, что Иран не заинтересован в эскалации напряженности в регионе.

Военный подчеркнул, что подвергнув ракетной атаке американскую базу «Айн-аль-Асад», Иран показал решительную волю для защиты своих прав. Министр обороны Турции Хулуси Акар согласился, что усилия стран по предотвращению напряженности в регионе являются неотложными.

Ранее Багери также говорил, что ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется после вывода американских войск.

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани был убит ракетным ударом, нанесенным ВВС США, в ночь на 3 января вблизи аэропорта Багдада. В ответ Тегеран атаковал военные объекты на территории Ирака.

Парламент Ирака потребовал от Вашингтона вывести американские войска из страны, однако США игнорируют это решение.

Все чаще в странах Ближнего Востока можно услышать призывы «янки, гоу хоум!». США фактически оккупировали часть территорий региона. Вашингтон отказывается выводить войска, и эксперты полагают, что сделать это их вынудит только серьезное противостояние, которое приведет к человеческим жертвам.