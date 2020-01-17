Роскачество рассказало, как уберечься от мошенничества с банкоматами

Москва, 17 января. Эксперты Роскачества рассказали, каким правилам нужно следовать, чтобы уберечься от мошенничества с банкоматами. Специалисты рекомендовали избегать уличных банкоматов, а также проверять технику на наличие считывающих устройств.

Злоумышленники могут установить на уличный банкомат фальшивую клавиатуру или картоприемник, чтобы считать пин-код. Произвести подобную операцию с банкоматами, находящимися в отделениях, намного сложнее, поскольку офисы банков оснащены видеонаблюдением. Кроме того, в отделениях есть сотрудники, которые следят за банкоматами.

Если все же возникает необходимость воспользоваться уличным банкоматом, специалисты Роскачества рекомендуют проверить, нет ли на нем подозрительных устройств (скиммеров), прикрепленных скотчем. Обычно скиммеры неплотно прилегают к поверхности, шатаются и отличаются по цвету. Если удалось обнаружить подозрительное устройство, не нужно снимать его самостоятельно — в подобных случаях необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о подозрениях в банк, а также заблокировать карту, если вы уже воспользовались банкоматом. Нельзя вставлять карту в банкомат, если на экране отображается надпись «вставьте карту».

«Мошенники могли активировать функцию перевода денег, и вставка карты с вводом пин-кода запустит механизм перевода. Вставляйте карту только тогда, когда на экране появилась заставка банка», — передает сообщение Роскачества ТАСС.

Кроме того, нельзя вводить пин-код на магнитных замках, установленных на входе в отделение банка. Если замок запрашивает цифровой пароль, его точно установили мошенники. А при вводе пин-кода в банкомате необходимо прикрывать клавиатуру рукой, так как мошенники могут устанавливать миниатюрные камеры или попросту подсматривать из-за спины, передает «Вечерняя Москва».

Также в Роскачестве напомнили, что злоумышленники могут будто бы забыть карту в банкомате. Когда человек пытается достать эту карту, появляется мошенник, который обвиняет жертву в краже и требует компенсации. Ранее психолог Мария Игнатьева рассказала Федеральному агентству новостей, как уберечься от подобного вида мошенничества.