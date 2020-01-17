Российские врачи рассказали, как окунаться в прорубь на Крещение незакаленным людям

Москва, 17 января. Находиться в воде во время крещенских купаний не закаленным с лета людям можно не более 30 секунд. Об этом рассказала эксперт Лиги здоровья нации, ведущий научный сотрудник Центра профилактической медицины Ольга Молчанова.

Российские врачи рассказали, как окунаться в прорубь незакаленным людям. Отмечается, что окунаться лучше только до подбородка, а не с головой, чтобы избежать спазма сосудов, угрожающего здоровью, и переохлаждения. Как уточнили специалисты, чтобы получить удовольствие от купания, нужно закаляться в течение года.

«Незакаленным людям — не более 30 секунд, чтобы избежать переохлаждения, причем неподготовленным людям лучше не окунаться с головой, а только до подбородка», — подчеркнула Молчанова.

Как пишет РИА Новости, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Умрюхин сообщил, что нагрузка не должна быть критической для организма, а человек должен получать удовольствие от купания.

Ранее врачи рассказали об опасности купания в проруби для незакаленного человека. Своими мыслями на тему в преддверии христианского праздника Дня Крещения Господня поделилась врач-терапевт Марина Анисимова, пояснив, что готовиться к такому купанию нужно как минимум за полгода.

«Купание на Крещение для обычного человека, кроме предполагаемых угроз, значимого эффекта не несет. Если мы говорим о неподготовленном человеке, вероятность того, что он получит больше проблем, чем пользы, у него выше», — рассказала врач.

Дело в том, что люди, которые не готовили свой организм к зимним купаниям, могут получить переохлаждение, что, в свою очередь, повышает риск подхватить простудные заболевания.

Как напоминает «Газета.ru», День Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января. Праздник традиционно сопровождается массовыми купаниями в воде в освящаемых прорубях.