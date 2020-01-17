Пять человек пострадали в результате стрельбы в парикмахерской в Чикаго

Вашингтон, 17 января. По меньшей мере пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили ранения во время стрельбы в парикмахерской в Чикаго (штат Иллинойс, США). Об этом со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщила газета Chicago Tribune.

В издании отметили, что огонь открыли два вооруженных человека. Злоумышленники стреляли через витрину барбершопа с улицы.

В результате нападения пострадали посетители салона. Сейчас их состояние оценивается как стабильное.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в результате стрельбы в школе в Хьюстоне (штат Техас, США) погиб ученик старших классов.