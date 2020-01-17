Военные РФ раздали около тонны продуктов беженцам в сирийской провинции Алеппо

Дамаск, 17 января. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провел новую гуманитарную акцию в Сирии. На этот раз продукты первой необходимости получили беженцы из лагеря Аль-Ауда, который расположен в сирийской провинции Алеппо. В нем проживают жители страны, бежавшие от ужаса войны из провинции Идлиб, которая на сегодняшний день занята террористами.

Как пояснил представитель ЦПВС Петр Вангели, продукты получил каждый житель.

«Мы раздали около 1 тонны продовольственных наборов, их получила каждая из 250 семей, которые живут здесь во временных палатках», – цитирует РИА Новости Вангели.

Он также отметил, что мирные жители получили из рук россиян теплые вещи и одеяла, которые жизненно необходимы зимой в Сирии, поскольку сейчас там начинается самый холодный период, когда вечером температура воздуха опускается ниже нуля.

Напомним, тем временем мирные жители продолжают покидать Идлибскую зону деэскалации.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Москва помогает Дамаску в борьбе с терроризмом: более четырех лет назад российская авиация нанесла первые удары по боевикам после обращения к России президента Сирии Башара Асада с просьбой о помощи.