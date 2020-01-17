Население КНР превысило 1,4 миллиарда человек

Москва, 17 января. Население материковой части Китая без Тайваня и специальных административных районов Макао и Гонконг превысило к концу 2019 года 1,4 миллиарда человек. Соответствующие данные приводит государственное статистическое бюро КНР.

Население Китая выросло за минувший год на 4,67 миллиона человек. В стране зарегистрировано 14,65 миллиона новорожденных. За этот же период умерли 9,98 миллиона человек. Коэффициенты рождаемости и смертности составили 10,48 и 7,14 на тысячу человек.

Численность населения КНР на конец 2019 года составила 1 миллиард 400 миллионов 50 тысяч человек. В стране проживают 896,4 млн человек трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет).